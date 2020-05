Hoge Rielen zet middenweg weer open voor scholieren Toon Verheijen

15 mei 2020

09u53 0 Kasterlee Het domein De Hoge Rielen gaat vanaf maandag 18 mei de middenweg weer openstellen zodat de schoolgaande jeugd in Kasterlee de weg kan gebruiken om veilig op school te geraken. Dat is voor het eerst sinds 16 maart.

De middenweg loopt vanaf het onthaalgebouw van de Hoge Rielen in de Molenstraat tot aan Ossegoor. Hij wordt door heel wat scholieren en schoolpersoneel gebruikt om veilig te kunnen fietsen. Omdat nu ook de scholen terug opstarten, wordt de weg opnieuw opengesteld.

De andere wegen en het bosgebied blijven wel afgesloten. “Het is voor iedereen een moeilijke tijd. Ook voor de Hoge Rielen lopen de verliezen hoog op, maar met het openen van de middenweg willen we zorgen dat schoolkinderen op een veilige manier naar school kunnen fietsen”, zegt directeur Bert Mellebeek.

Toezicht en veiligheid

Normaal kunnen omwonenden in de Hoge Rielen ook terecht voor recreatie, maar door corona heeft de organisatie haar volledige werking tijdelijk stopgezet en zijn alle medewerkers in tijdelijke werkloosheid gesteld. “Het volledige domein blijft dus afgesloten,” zegt Bert Mellebeek, “nog zeker tot en met 7 juni. We werken intussen aan een opstartgids met maatregelen en richtlijnen. Zo kan het personeel bij heropening op een veilige manier aan de slag en kunnen gasten en bezoekers met een gerust hart op de Hoge Rielen verblijven.”

