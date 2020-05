Hel Van Kasterlee op enkele uren tijd volledig uitverkocht Jurgen Geyselings

03 mei 2020

08u31 0 Kasterlee De inschrijvingen voor de Hel van Kasterlee waren op slechts enkele uren tijd volledig uitverkocht. De limiet van 425 werd al snel bereikt en ondertussen staan heel wat atleten op de wachtlijst.

De Hel van Kasterlee, een uitputtingsslag waarin atleten 15 kilometer lopen, 117 kilometer mountainbiken en nog eens 30 kilometer lopen in en rond de bossen in Kasterlee was op enkele uren tijd volledig uitverkocht. Op 1 mei om middernacht gingen de inschrijvingen open en slechts een paar uur later was de wedstrijd volledig uitverkocht.

480 kandidaten meldden zich voor de zwaarste cross-duatlon ter wereld, waarvan er 425 een ticketje kregen om op 20 december het beste van zichzelf te geven tijdens de Hel van Kasterlee. De overige kandidaat-deelnemers werden op de wachtlijst gezet. Bij de deelnemers zitten momenteel vijftien vrouwen.

Naast achtvoudig winnaar Seppe Odeyn schreven zich nog enkele opvallende namen in voor de editie van 2020. Onder meer ex-profwielrenner Jurgen Van den Broeck en Jelle Cant, broer van veldrijdster Sanne Cant staan op het startblad.