Gooi dat papiertje maar in de tuin: IJsboerke lanceert composteerbare verpakking Jef Van Nooten

18 mei 2020

09u58 0 Kasterlee IJsboerke in Tielen (Kasterlee) brengt een nieuw product op de markt: ijsjes in een thuis-composteerbare verpakking. De verpakking van de individuele ijsjes mag je thuis op de composthoop gooien. “Dit is de eerste keer dat dit materiaal wordt gebruikt in het diepvriesrayon”, zegt commercieel manager Jef Segers.

Roomijsfabrikant IJsboerke uit Tielen breidt het assortiment uit met de reeks Fruit & Veg, ijsjes in een composteerbare verpakking. “Innovatie is altijd al erg belangrijk geweest voor ons. We komen daarom als eerste op de markt met een ijsje verpakt in een thuis-composteerbare verpakking. Dit is de eerste keer dat dit biobased materiaal - op basis van cellulose - wordt gebruikt in het diepvriesrayon”, zegt Jef Segers van IJsboerke. “De buitenste verpakking is een kartonnen doos, die kan opgehaald en gerecycleerd worden zoals ander papier en karton. De verpakking van de individuele ijsjes mag je thuis op de composthoop gooien.”

De ijsjesverpakkingen moeten dus niet in de vuilbak gegooid worden, maar mogen samen met groenten-, fruit- en tuinafval op de composthoop belanden. “Op die composthoop vindt een biologisch proces plaats waarbij organische reststoffen onder bepaalde omstandigheden omgezet worden tot compost. Dit proces duurt enkele maanden, maar zorgt voor compost dat je opnieuw in je tuin kan gebruiken. Wie weet groeien er binnenkort dan ijsjes in je tuin”, lacht Jef Segers.

Plasticafval

IJsboerke hoopt met deze composteerbare verpakking het plasticafval in te perken. “Bij alle handijsjes die in de supermarkt verkocht worden, is er een barrière nodig tussen het voedingsproduct en de kartonnen verpakking. Plastics zijn hier een logische oplossing voor, maar met een verpakking gebaseerd op cellulose combineren we het beste van twee werelden: een goede barrière en vrij van plastics.”

Twee ijsjes

De nieuwe reeks ‘Fruit & Veg’ bestaat uit twee ijsjes: de Bomb, een verfrissend waterijsje en de Frisko, smaakvol sorbetijs op een stokje. “De combinatie van fruit en groenten is verrassend lekker, maar ook gezonder. Zo bevatten de ijsjes smaken als bessen, aardbeien, banaan, komkommer, wortel, enzovoort. De Bomb heeft ook een verlaagd suikergehalte en is vrij van geraffineerde suikers.”