Gemeentepersoneel werkt (verlengd) weekendje door om mondmaskers te verdelen Jef Van Nooten

29 mei 2020

13u42 3 Kasterlee De lading mondmaskers die de gemeente Kasterlee besteld had, is vrijdagmiddag – eindelijk – aangekomen. Zestig medewerkers en raadsleden gaan de mondmaskers de komende dagen op vrijwillige basis verdelen.

De gemeente Kasterlee besliste op 22 april om herbruikbare mondmaskers te bestellen voor elke inwoner vanaf 6 jaar. Maar dan een maand later, zijn de 18.600 mondmaskers vrijdag rond het middaguur aangekomen. Ondanks het verlengde weekend dat voor de deur staat, streeft de gemeente er naar om ten laatste dinsdag 2 juni alle mondmaskers bij de inwoners thuis te hebben.

Enveloppen

“De verdeling van de mondmaskers is een hele logistieke operatie. De 18.600 mondmaskers die op vrijdagmiddag zijn toekomen moeten nog gesorteerd worden per maat, en per adres in enveloppen worden gestoken. Samen met de bijhorende filters, een begeleidende brief en een instructiebrief”, zegt burgemeester Ward Kennes. “Meer dan 60 medewerkers en raadsleden van het gemeentebestuur zullen de komende dagen op vrijwillige basis de enveloppen in alle Kastelse brievenbussen verdelen.”