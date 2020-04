Gemeentepersoneel belt 1.875 senioren op Jef Van Nooten

05 april 2020

18u57 0 Kasterlee De gemeente Kasterlee start het project ‘Kasterlee belt’. Daarbij zetten twintig medewerkers zich in om 1.875 senioren op te bellen.

Tijdens de coronacrisis kan het netwerk voor senioren weg vallen. De gemeente Kasterlee gaat daarom onder meer alle 75-plussers opbellen om hen te informeren en indien nodig hulp te bieden.

Zorgbehoevend

“Door iedere senior vanaf 75 jaar op te bellen, bereiken we zowel samenwonende als alleenstaande senioren. Daarnaast zetten we extra in op het bereiken van de zorgbehoevende senioren en bellen we hen op vanaf de leeftijd van 60 jaar op basis van de gegevens uit onze gemeentelijke zorgpremie en de input van onze seniorenconsulent.”, zegt schepen voor Senioren Sumati Adriaensen. “In deze tijden blijft het belangrijk om contact te houden met verschillende leeftijdsgroepen, rekening houdend met hun communicatiewijzen. Om te polsen naar hun zelfredzaamheid, mee oplossingen te zoeken als er hulpvragen zijn, zullen we als bestuur extra inspanningen leveren.”

