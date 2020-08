Gemeentelijke infrastructuur reserveren kan voortaan dag en nacht online Jef Van Nooten

04 augustus 2020

10u48 2 Kasterlee Verenigingen in Kasterlee kunnen de gemeentelijke vrijetijdsinfrastructuur voortaan online reserveren. De gemeente lanceerde een systeem waar de verenigingen dag en nacht terecht kunnen.

Alle cultuur-, sport- en jeugdverenigingen hebben intussen een login ontvangen waarmee ze op eender welk moment de beschikbaarheid van zalen kunnen nagaan en deze ook meteen naar believen kunnen reserveren. “Ook privépersonen kunnen via de gemeentelijke website vlot een login bekomen om zalen in OC’s of sporthallen te reserveren”, zegt schepen van Cultuur Guy Van de Perre. “We zijn momenteel zeer beperkt in onze vrijetijdsbeleving, maar we blijven vooruit kijken en zijn ervan overtuigd dat dit een zeer nuttig en ondersteunend instrument is voor alle verenigingen én particulieren. We beantwoorden hiermee een concrete vraag om het voor de vrijwilligers van onze verenigingen makkelijker te maken.”

Zaalwachters

Het systeem werd de voorbije weken getest en op punt gesteld zodat het voor iedereen vlot toegankelijk is. “Uiteraard blijven de zaalwachters en conciërges altijd beschikbaar voor mensen die willen reserveren, maar minder vertrouwd zijn met de digitale wereld”, zegt schepen van Sport Walter Van Baelen.