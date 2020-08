Gemeente waarschuwt: “Fietsweg Gewad zit bomvol wespen” Jef Van Nooten

28 augustus 2020

16u37 1 Kasterlee Het gemeentebestuur van Kasterlee roept inwoners op om voorzichtig te zijn op de fietsweg Gewad in Tielen. De fietsweg kampt met een wespenplaag.

“Waarschijnlijk heeft dit iets te maken met de talrijk aanwezige bladluizen in de wilgen naast de weg”, klinkt het bij de gemeente.

Bestrijding

De brandweer verwijderde al één wespennest, maar verdere bestrijding is onmogelijk. “Omdat de zone waarin de wespen zich bevinden te uitgebreid is, er geen extra nesten werden aangetroffen. De combinatie van het gif en de waterloop maakt ook dat dit niet is toelaten”, aldus nog het gemeentebestuur. “De fietsweg blijft open maar stilstaan wordt afgeraden.”

Bordje

Bij de ingangen van de fietsweg werd een bordje geplaatst om passanten te waarschuwen.