Gemeente verdeelt 45.000 euro onder verenigingen: “Duwtje in rug tijdens coronacrisis” Jef Van Nooten

29 april 2020

11u00 2 Kasterlee Het gemeentebestuur van Kasterlee maakt 45.000 euro vrij voor erkende verenigingen. Dat moet hen een duw in de rug geven tijdens de coronacrisis.

De gemeente Kasterlee neemt de maatregel omdat de coronacrisis niet alleen gezinnen en ondernemingen treft, maar ook verenigingen. “In Kasterlee hebben we met ongeveer 200 erkende verenigingen een sterk sociaal weefsel. Dankzij hen kunnen de leden hun talenten op diverse manieren ontplooien, “ zegt schepen Rob Guns. “Bovenop het gemis van sociale contacten kampen zij nu met kosten die doorlopen. Of ze derven de winst van activiteiten die niet mogen doorgaan.”

Tot 540 euro

Afhankelijk van het ledenaantal krijgen erkende verenigingen nu minimum 40 en maximum 540 euro in de vorm van cadeaubonnen. De gemeente trekt er in totaal 45.000 euro voor uit. “Omdat deze cadeaubonnen ingeruild worden bij lokale ondernemers die getroffen werden door de coronacrisis, ondersteunen we meteen twee doelgroepen die een moeilijke periode doormaken“, zegt schepen Walter Van Baelen.

Brochure

In de zomermaanden wordt in elke brievenbus in Kasterlee ook een brochure verdeeld om verenigingen en hun evenementen extra in de kijker te zetten. “Zo hopen we extra volk op de been te brengen wanneer verenigingen opnieuw evenementen mogen organiseren om de verenigingskas te spijzen”, zegt schepen Guy Van de Perre.