Gemeente onderzoekt impact van coronatijden op leven van inwoners Jef Van Nooten

12 oktober 2020

13u45 1 Kasterlee De gemeente Kasterlee stapt mee in een project om het effect van de coronacrisis op het leven van Kastelse inwoners te onderzoeken.

“Wij willen als gemeentebestuur een duidelijk beeld krijgen van hoe de Kastelse inwoners het leven in coronatijden ervaren, en waar onze prioriteiten moeten liggen om hen te ondersteunen in deze bijzondere tijden”, klinkt het bij de gemeente. “De impact van corona op ons leven is niet te onderschatten. Je kinderen konden niet meer naar school, of je zag je kleinkinderen nog amper. Het sociale en culturele leven in ons anders zo levendige gemeente viel op slag stil, sporten werd een individuele aangelegenheid en onze ondernemers moesten zich in sneltempo aanpassen. Dit zijn maar enkele voorbeelden.”

Anoniem

Wie mee wil werken aan het onderzoek kan dat anoniem doen door voor 10 november via de website van de gemeente te surfen naar een online enquête.

