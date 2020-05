Gemeente lanceert coronabonnen: 10 euro betalen, voor 20 euro kopen Jef Van Nooten

27 mei 2020

17u26 1 Kasterlee De gemeente Kasterlee lanceert vanaf juni coronabonnen. Inwoners betalen 10 euro voor de bon, maar kunnen er wel 20 euro mee uitgeven bij handelaars. Ondernemers krijgen ook enkele belastingvrijstellingen ter compensatie voor de coronacrisis.

Inwoners van Kasterlee kunnen vanaf 1 juni tot 1 december een coronabon aanschaffen. De bonnen hebben een waarde van 20 euro. “Het gemeentebestuur voorziet éénmalig een tussenkomst van 10 euro bij de aankoop van één coronabon waardoor de koper zelf slechts 10 euro betaalt”, klinkt het. De bons kunnen wel niet gebruikt worden bij winkels die konden open blijven tijdens de coronacrisis.

Belastingvrijstellingen

Met de maatregel wil de gemeente de lokale middenstand ondersteunen. Ondernemers in Kasterlee kunnen voorts ook rekenen op enkele belastingvrijstellingen. Dat heeft de gemeenteraad dinsdagavond beslist. Logiesverstrekkende bedrijven zoals hotels en campings krijgen dit jaar een vrijstelling van de logiesbelasting. Voor andere ondernemingen heeft de gemeente Kasterlee een vrijstelling van de milieubelasting in petto.

Verenigingen

In juni buigt de gemeenteraad zich nog over de steun aan erkende verenigingen in Kasterlee.