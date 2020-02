Gemeente Kasterlee rouwt om verlies van ereburgemeester Frans Van Gorp Jef Van Nooten

03 februari 2020

19u41 0 Kasterlee Het gemeentebestuur van Kasterlee is in rouw na het overlijden van ereburgemeester Frans Van Gorp. De laatste burgemeester van Tielen overleed op 89-jarige leeftijd.

Frans Van Gorp overleed op 24 januari, maar de gemeente Kasterlee verspreidde het nieuws over zijn overleden pas na zijn begrafenis. “Met droefenis vernam het gemeentebestuur het nieuws dat Frans Van Gorp, de laatste burgemeester van Tielen en ere-eerste schepen van Kasterlee, op 89-jarige leeftijd is overleden in het AZ Turnhout”, klinkt het op de website van de gemeente.

Heemkunde

Frans Van Gorp was niet alleen actief in de politiek, maar ook in het verenigingsleven en de heemkunde. “Hij was een man met bestuursverantwoordelijkheid en stond dicht bij de mensen. Hij wist zeer goed wat er in Tielen leefde en kon de bezorgdheden van de mensen en stem geven. We zullen hem niet vergeten”, zegt burgemeester Ward Kennes.

Frans Van Gorp was weduwnaar van Anne Breugelmans. In december 2016 kregen ze het schepencollege op bezoek voor hun 60ste huwelijksverjaardag.