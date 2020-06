Gemeente brengt tieners al 10 jaar in contact met senioren Jef Van Nooten

26 juni 2020

13u38 0 Kasterlee Het project ’10-Ager meets senior’ in Kasterlee heeft het tienjarig bestaan gevierd. Senioren kregen een boekje overhandigd met verhalen, foto’s en interview van tijdens het project. De leerlingen konden de jubileumviering niet bijwonen omwille van de coronamaatregelen.

Het project ’10-Ager meets senior’ is een initiatief van de gemeentelijke welzijnsdienst van Kasterlee. Binnen dat project worden leerlingen van de afdeling Sociale en Technische Vorming (STV) van het Sancta Maria Instituut (SMIK) in Kasterlee in contact gebracht met de leefwereld van senioren.

Taboedoorbrekend

“De leerlingen leren door dit project ouderen begrijpen en respecteren. Het effect dat de jongeren hebben bij mensen met dementie is voor iedereen een verrassend boeiende ervaring en werkt taboedoorbrekend”, zegt schepen voor Senioren Sumati Adriaensen. “Ouderen vinden het fantastisch om verhalen te vertellen over hun jeugd. De jongeren steken ook een handje toe, door bijvoorbeeld te helpen bij ‘de koffietoer’ in het woonzorgcentrum De Witte Bergen in Lichtaart.”

Boekje

Het project bestond dit schooljaar voor het 10de jaar. Hiervoor werd een feestelijk slotmoment voorzien, maar door de coronaveiligheidsvoorschriften moest dat aangepast worden. “De leerlingen konden er niet fysiek bijzijn want ze zijn met te veel om de social distancing te garanderen. Maar toch ging het slotmoment door. Enkele senioren waren aanwezig en zij namen een mooi boekje in ontvangst met verhalen, foto’s en interviews van tijdens het project. De leerlingen stuurden een selfie-foto in met daarop een boodschap, zo waren ze er toch ook een beetje bij.”