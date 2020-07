Fury in Bobbejaanland verkozen tot beste rollercoaster in Vlaanderen Jef Van Nooten

01 juli 2020

15u07 3 Kasterlee De directie van Bobbejaanland mocht op de eerste openingsdag van het seizoen meteen een award in ontvangst nemen. De attractie Fury werd verkozen tot beste rollercoaster in Vlaanderen.

De award maakt deel uit van de Pretpark- en Dierentuin Awards die het online veilingplatform VakantieVeilingen uitreikt. De resultaten zijn gebaseerd op een onderzoek bij 2.000 Belgen. “De Fury in Bobbejaanland werd verkozen tot beste rollercoaster in Vlaanderen”, klinkt het.

Aanschuiven

Fury is een nieuwe attractie in Bobbejaanland uit 2019. “Gemiddeld schuiven Belgen maximaal een halfuur aan bij attracties, maar voor de de Fury is 60% bereid om meer dan een uur aan te schuiven. En we kunnen er geen genoeg van krijgen, want 40% van de bezoekers schuift tot 5 keer aan bij de attractie.”