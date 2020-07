Fury (Bobbejaanland) verkozen tot beste achtbaan van België Toon Verheijen

16 juli 2020

12u29 0 Kasterlee De Fury in Bobbejaanland werd recent nog verkozen tot de beste rollercoaster van Vlaanderen, maar de prijzenkast mag al wat groter gemaakt worden. Op de Diamand ThemePark Awards kwam de attractie opnieuw als de beste naar voren in heel België.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Bij de Diamond ThemePark Awards brengen naast een vakjury, bestaande uit pretparkprofessionals en fans, ook het grote publiek massaal hun stem uit voor het favoriete pretpark. voor hun favoriete park. Bobbejaanland in Lichtaart (Kasterlee) valt daarbij stevig in de prijzen. Ze organiseerden het beste evenement met Yesterdayland, hebben de beste achtbaan van België met de Fury en behaalden een tweede plaats in de categorie nieuwigheden 2019 in Europa met de Fury.

“We zijn enorm blij met deze awards,” zegt commercieel directeur Peggy Verelst, “Fury maakt deel uit van een grote themazone en is de grootste investering die Bobbejaanland ooit heeft gemaakt. Land of Legends en Fury werden op relatief korte tijd uit de grond gestampt. Dat het harde werk dan ook zo gesmaakt wordt door onze bezoekers, is voor ons de kers op de taart.”

Tot 106 kilometer per uur

De hoogste en snelste triple launch coaster van de Benelux opende nog maar in juni 2019 voor het grote publiek. De baan is 830 meter lang en haalt snelheden tot 106 kilometer per uur.