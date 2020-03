Fietser knalt in flank van auto op Hukkelbergen Toon Verheijen

08 maart 2020

Een 58-jarige fietser uit Zandhoven is zaterdag gewond geraakt bij een verkeersongeval op Hukkelbergen. Het slachtoffer reed in de flank van een auto en liep daarbij lichte verwondingen op. De fietser werd overgebracht naar het ziekenhuis in Herentals.