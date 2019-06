Fietser gewond na aanrijding op Lichtaartsebaan JVN

12 juni 2019

17u18 3

Een fietser is woensdagochtend gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Lichtaartsebaan in Kasterlee. De fietser werd rond 8.30 uur aangereden door een auto. Het slachtoffer werd gewond, maar niet in levensgevaar, naar het ziekenhuis gebracht.