Fietser (84) aangereden bij oversteken van kruispunt Jef Van Nooten

14 september 2020

20u03 2

Een 84-jarige man uit Kasterlee is maandagnamiddag aangereden op het kruispunt van de Geelsebaan met Doornboom in Kasterlee. De man, B.F., werd op zijn fiets door een auto aangereden bij het oversteken van de straat. Het slachtoffer is met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.