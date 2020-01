Fietser (70) aangereden op Turnhoutsebaan Jef Van Nooten

27 januari 2020

19u25 0

Op de Turnhoutsebaan in Kasterlee is maandag kort voor de middag een fietser aangereden door een auto. Het slachtoffer, de 70-jarige M.H. uit Kasterlee, liep lichte verwondingen op. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.