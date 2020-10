Feestzaal Den Eyck heropent weer en zet meer in op restaurantgedeelte: “Als we deze formules mogen blijven aanbieden, kunnen we deze moeilijke periode doorkomen” Wouter Demuynck

09 oktober 2020

16u03 0 Kasterlee Na een sluiting van zowat twee maanden zijn Den Eyck in Kasterlee en E10 Hoeve in Brecht sinds kort weer geopend. Vooral in Den Eyck, dat normaal vooral inzet op feesten en seminaries, gaat dat gepaard met enkele veranderingen - het restaurant is nu drie dagen in plaats van één dag geopend. “We zijn ervan overtuigd dat we deze moeilijke periode kunnen doorkomen als de verdere evolutie van de pandemie ons toelaat om deze formules, in combinatie met enkele feesten en seminaries, te blijven aanbieden”, zegt zaakvoerder Joris Goossens.

Den Eyck in Kasterlee en E10 Hoeve in Brecht sloten begin augustus voor onbepaalde tijd de deuren nadat de coronaregels voor de horeca opnieuw verstrengd waren. Bubbels van vier in de restaurants en feesten met maximaal tien personen zouden immers economisch niet rendabel zijn.

Eind augustus besloot zaakvoerder Joris Goossens om voor een heropening van Den Eyck als feestlocatie en seminariecentrum te mikken op begin oktober. “Dat was een goede beslissing, zo blijkt, want sinds 1 oktober mogen er weer feesten en meetings georganiseerd worden, uiteraard met inachtname van de coronamaatregelen”, aldus Goossens.

Coronafeest

“We merken dat er toch mensen zijn die hun geplande feest graag willen laten doorgaan en dat ze kunnen leven met de opgelegde maatregelen. In het begin kan zo’n ‘coronafeest’ wat onwennig aanvoelen maar dat is snel vergeten als vrienden en familie elkaar aan tafel terugzien. Voor vergaderingen speelt ons grote volume ook in ons voordeel, terwijl dat tijdens de lockdown nog een nadeel was door de hoge vaste kosten. Zelfs voor groepen van 100 personen is vier vierkante meter vergaderruimte per persoon geen enkel probleem en dat is vrij uniek in de Kempen.”

Vaker op restaurant

Den Eyck staat vooral bekend om haar talrijke feesten, maar bood vroeger op zondag ook een restaurantformule aan. Dat wordt nu uitgebreid, aangezien ook het pop-uprestaurant ‘Den Eyck Zomert’ afgelopen zomer een succes was. “Sinds 2 oktober is ons restaurant geopend op vrijdag- en zaterdagavond en op zondagmiddag. Mensen kunnen dus meer op restaurant komen in Den Eyck dan voorheen. Op vrijdag- en zaterdagavond kozen we voor onze succesvolle sharing-formule: een mix van klassieke en trendy gerechtjes op tafel die gedeeld worden met familie of vrienden. Op zondag wisselen het klassieke zondagrestaurant en de brunchformule elkaar af”, aldus Goossens, die optimistisch naar de toekomst kijkt.

“Als de verdere evolutie van de pandemie ons toelaat om deze formules te mogen blijven aanbieden, in combinatie met enkele feestjes en seminaries, zijn we ervan overtuigd dat we deze moeilijke periode doorkomen om later terug naar de good old times te gaan.”

E10 Classics

Voor E10 Hoeve, dat vooral bekendheid geniet als klassiek Frans restaurant, verandert er minder. Het restaurant ging midden september al open en boekt goede resultaten met de nieuwe formule ‘E10 Classics’. “In de ‘Authentic Grill’ formule willen we de klassieke vis- en vleesgerechten in een modern jasje brengen. Voor een all-in tarief van 74 euro per persoon eet je de beste gerechten en drink je kwaliteitswijnen. Met de start van het wildseizoen volgende week zal ook de klassieke kaart weer op de proppen komen, alsook een vernieuwend gastronomisch menu. Dankzij de grote oppervlakten van de zalen is ook hier coronaproof feesten en vergaderen geen enkel probleem”, besluit Goossens.