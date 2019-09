Fanfares uit Groot Kasterlee organiseren samen de Fanfarathon:

“Vol fierheid overhandigen we vandaag een cheque van zestigduizend euro aan het goede doel” Jurgen Geyselings

14 september 2019

21u18 1 Kasterlee Kasterlee, Lichtaart en Tielen stonden op zaterdag 14 september van ‘s ochtends tot ‘s avonds in het teken van de Fanfarathon. De Fanfarathon is een gezamelijke optocht van de drie fanfares uit de deelgemeentes. Overdag werd er rondgetrokken binnen hun eigen dorp om dan als afsluiter gezamelijk de laatste kilometer af te leggen van aan het domein van De Hoge Rielen richting de KSA en KLJ terreinen in lichtaart. De ganse dag, samen met nog vele andere initiatieven eerder op het jaar, stond in het teken van het goede doel. Uiteindelijk kon de organisatie tijdens het slotevenement een mooie cheque van zestigduizend euro overhandigen aan Kinderkankerfondsen uit Leuven en Gent.

Zaterdagochtend om tien uur werd zowel in Kasterlee, Lichtaart als Tielen het startschot gegeven van de Fanfarathon. Elke fanfare legde afzonderlijk dertien kilometer af in hun eigen dorp met fanfaremuziek en gezelligheid als centrale thema’s. Tegen half zes zakten de drie fanfares afzonderlijk in stoet af richting het rond punt aan de ingang van de Hoge Rielen met in hun kielzog alle verenigingen van de drie dorpen. Daar verbroederden de muzikanten van de drie fanfares om dan in één gezamelijke stoet richting het slotevenement te trekken. Op het einde van de dag legden de drie muziekverenigingen samen exact tweeënveertig kilometer af, vandaar de naam Fanfarathon.

Hoogtepunt

“Het was genieten vanaf minuut één”, vertelt Jef Van Gorp vlaggendrager bij de Koninklijke Fanfare De Kunstminnaars Kasterlee. “Het goede weer en het enthousiasme van iedereen op het parcours gaf iedereen die deelnam aan de optocht werkelijk vleugels. Sowieso is vandaag het hoogtepunt van het jaar voor éénieder in onze fanfare.” Op het slotevenement kondigde inwoner van Groot-Kasterlee Truus Druyts aan dat de drie fanfares gezamelijk een nummer zouden brengen, speciaal voor deze dag gecomponeerd. De meer dan duizend aanwezigen genoten onder een stralende zon van het samenspel van de fanfares.

“Het is ondertussen al een gewoonte dat we om de paar jaren een gezamelijke activiteit op poten zetten met onze fanfares”, weet organisator Wannes Bellens. “Dit jaar kwamen we op het idee om een marathon te organiseren met onze fanfares, de Fanfarathon dus. Uit iedere fanfare zetelden drie leden in een overkoepelend comité om dit op poten te zetten. En of we fier zijn! We brengen zo maar is even een duizendtal mensen op de been. Naast de fanfares kunnen we ook rekenen op talrijke verenigingen die mee ons evenement op poten zetten en het goede doel hiermee een warm hart toedragen. We kunnen vol fierheid vandaag een cheque overhandigen van maar liefst zestigduizend euro aan de mensen van Kinderkankerfondsen uit Gent en Leuven.”

Verbondenheid

“Tot slot kan ik misschien wel zeggen dat we vandaag, op deze manier de verbondenheid tussen de drie gemeentes eens extra in de verf kunnen zetten”, verduidelijkt Bellens. “We komen met zijn allen naar buiten met ons instrument als leden van drie verschillende fanfares, maar vandaag lieten we onze kostuums thuis en trokken we met zijn allen hetzelfde t-shirt aan. Verbondenheid primeert op een dag als deze!”