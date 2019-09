Fanfares stappen in groep naar Hoge Rielen: Fanfarathon mikt op stoet van 2.000 mensen Jef Van Nooten

12 september 2019

10u49 0 Kasterlee Kasterlee maakt zich op voor de fanfarathon van zaterdag. De fanfares van de drie deeldorpen trekken in stoet naar de Hoge Rielen. Zo’n tachtig verenigingen hebben hun medewerking toegezegd. “We verwachten een stoet van 2.000 mensen”, zegt Jan Reynders.

De fanfarathon is een initiatief van de fanfares van Kasterlee, Lichtaart en Tielen. Bedoeling is geld in te zamelen voor het kinderkankerfonds. “Op 14 september stappen de drie fanfares in een muzikale marsoptocht door hun dorp”, verduidelijkt Jan Reynders. “Ze maken lussen rond een centraal punt en nemen een groeiend aantal inwoners mee in deze optocht. Na 13 kilometer komen de optochten vanuit de drie dorpen samen aan de Hoge Rielen, om de laatste kilometer als één groep te marcheren naar het slotevenement.”

De fanfares schreven alle verenigingen aan. Zo’n 80 verenigingen uit de drie deeldorpen sprongen mee op de kar. “Ze steken de handen uit de mouwen onderweg, op de centrale punten of op het slotevenement. Andere stappen mee op of zorgen er door hun creatieve inbreng voor dat de dag een feest wordt”, vervolgt Jan Reynders. “Nog anderen verenigingen organiseren eigen evenementen en schenken opbrengsten aan fanfarathon. In juli en augustus ging er geen week voorbij zonder dergelijke sponsoracties en de volgende weken volgen er nog meer.”

De organisatoren vragen aan de inwoners van de drie dorpen om mee op te stappen achter hun fanfare. Ook kunnen ze het initiatief steunen door vlaggetjes aan de deur te hangen.