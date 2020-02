Fanfarathon rondt af met opbrengst van ruim 80.000 euro voor het goede doel Jef Van Nooten

06 februari 2020

12u42 6 Kasterlee In het Ontmoetingscentrum in Lichtaart (Kasterlee) werd woensdagavond een slotmoment gehouden voor In het Ontmoetingscentrum in Lichtaart (Kasterlee) werd woensdagavond een slotmoment gehouden voor de Fanfarathon , een evenement van de fanfares uit de drie deeldorpen Kasterlee, Lichtaart en Tielen.

In september kon dankzij de Fanfarathon al 60.000 euro overhandigd worden aan de kinderkankerfondsen van Gent en Leuven. Het ingezamelde bedrag is sindsdien nog een pak groter geworden. In totaal heeft de actie meer dan 80.000 euro voor het goede doel opgebracht. Woensdagavond werden de vele vrijwillige helpers van de Fanfarathon bedankt met een receptie in het Ontmoetingscentrum in Lichtaart.