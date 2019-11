Faillissement betekent einde voor parenclub Max Follies: “Als het publiek niet wil komen, houdt het op” Jef Van Nooten

26 november 2019

12u43 0 Kasterlee De rechtbank van koophandel heeft dinsdagochtend de vennootschap achter parenclub Max Folies in Lichtaart (Kasterlee) failliet verklaard. De huidige uitbaters hadden de swingersclub pas een dik jaar geleden overgenomen.

Sammy Van den Berg (40) en Laila Verlooy (43) raakten bekend als uitbaters van café De Lindekens in Bouwel (Grobbendonk), maar namen in september 2018 swingersclub Max Folies aan de Vosberg in Lichtaart (Kasterlee) over. Twee maanden geleden hebben ze die eerste verjaardag nog gevierd. Ze kondigden toen zelfs verbouwingen aan begin 2020 om de parenclub in een nieuw en moderner kleedje te steken. Maar zover komt het dus niet. De ondernemingsrechtbank heeft de cv Samla dinsdagochtend failliet verklaard nadat de zaakvoerders zelf de boeken hadden neergelegd.

Toekomst

“Na vele slapeloze nachten hebben wij een drastische beslissing genomen met Max Follies. Enkele weken terug kondigden wij nog aan dat er een toekomst lag voor Max Follies en zouden wij gaan verbouwen met enkele nieuwe partners. Na veel overleg is er dan toch beslist om dit niet te laten doorgaan”, communiceren Sammy en Laila via hun website. “Het doek valt dus definitief over de Club Max Follies. Het is met pijn in ons hart dat we na een jaar intensief werken aan de opbouw van de club nu uiteindelijk de deuren moeten sluiten. We kunnen heel veel organiseren, maar als het publiek niet wil komen, houdt het op een bepaald moment op. Ook is onze gezondheid meer waard dan het openhouden van een club waar je dikwijls geen enkel respect terug krijgt van sommige mensen. Dat er weer de nodige verhalen zullen komen, spreekt vanzelf maar daar liggen wij niet echt wakker van. Wij hadden het ook graag anders gezien want Max Follies lag echt aan ons hart.”

Meester Patrick De Ferm is aangesteld als curator voor het faillissement.