Ex-Ketnetgezicht Sofie Van Moll over haar nieuwe plek in de Kempen: “Mijn kinderen zijn echte ‘buitenkinderen’: ik ben blij dat ik hen dat kan meegeven”

Kasterlee

Afgezien van een korte passage als presentatrice van 25 jaar Ketnet in het ‘Sportpladijs’ is het de laatste jaren erg stil rond ex-Ketnetwrapster Sofie Van Moll (35). Op het scherm dan toch, want thuis is ze ondertussen omringd door de vier kinderen die ze kreeg met Jelle Van Riet, broer van Bartel. En thuis, dat is sinds 10 jaar midden in het Kempense groen.

“Ik ben niet gebonden aan één plek of streek, maar hier in de Kempen voel ik me thuis!”