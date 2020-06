Een bezoekje aan Jardin d’Amis bij Ark Van Noë doet je dromen van een avondje Ibiza in de Kempen Jurgen Geyselings

20 juni 2020

21u18 8 Kasterlee Op het domein van de Ark van Noë werd de feesttent naast de grote vijver de voorbije weken omgetoverd tot een belevingsrestaurant. De uitbaters sloegen samen met cateraars Mario Delarbre en Jan Tobben de handen in elkaar nadat ze met z’n allen vele feesten zagen verdwijnen door toedoen van het coronavirus.

Sinds dit weekend kan men in Lichtaart, ver verscholen in de natuur achter Bobbejaanland genieten van een culinair avondje uit vlakbij een zomers strandje in ‘Jardin d’Amis’. De uitbaters van Ark van Noë en cateraars Mario Delarbre (Delarbre Culinair) en Jan Tobben (Just Cooking) sloegen de handen in elkaar om samen in een groene omgeving belevingsrestaurant Jardin D’amis op poten te zetten.

In de touwen

“Onze feesttent op het terrein van Ark van Noë zou normaalgezien een ganse zomer leeggestaan hebben door alle corona-annulaties, een jammerlijk feit waardoor we toch wel even in de touwen hebben gehangen”, vertelt Wout Janssen van Ark van Noë. “Omdat ook Mario en Jan met een lege agenda zaten omwille van dezelfde reden hebben we onze krachten verenigd. In plaats van dat Delarbre Culinair en Just Cooking bij de mensen of bij bedrijven gaan cateren, nodigen we nu samen mensen uit in onze eigenste Jardin d’Amis.”

De muziek van de DJ die hier vlakbij op het water dobbert geeft je een vakantiegevoel. Het is hier werkelijk ‘La vie en rose’” Jan Tobben

“De feesttent vlakbij het water werd netjes omgetoverd tot onze Jardin d’Amis, een belevingsrestaurant”, weet kok Jan Tobben. “Men kan er zelf gerechten kiezen, eventueel als sharing die dan uiteindelijk een volwaardig menu vormen. Drie maanden lang, van vrijdag tot en met zondag ontvangen we hier onze klanten op reservatie in bubbels van maximum tien personen. De muziek van de DJ op het water bij de beachbar geeft een vakantiegevoel. Als je hier even rondkijkt en vertoeft is het op dit domein werkelijk ‘La vie en rose’!”

Ibiza van de kempen

Vlakbij het restaurant bevindt zich, op het strandje bij het water een beachbar. :”Je waant je onder het zonnetje in het Ibiza in de kempen”, gaat Wout verder. “Het strand is stevig onder handen genomen en voor de cocktails hebben we een professionele barman met ervaring in de grote antwerpse zaken losgelaten op onze kaart. Met de nodige finger food erbij en een streepje live muziek van de drijvende dj op een mini ark is het hier relaxen bij een heerlijke zonsondergang.”

Aan één van de tafels in het restaurant vinden we Robin De Schutter uit Grobbendonk met enkele vrienden, die komen genieten van een avondje uit. “Jardin d’Amis is een echte beleving, van begin tot einde”, weet hij. “We hebben de ganse kaart laten passeren vanavond als sharing-menu voor ons gezelschap. Ieder gerecht was origineel qua smaak en voorstelling, ook de bediening was super. Kortom, het plaatje klopte hier volledig voor ons!”

Sneltrein

Reserveren in het belevingsrestaurant kan via jardindamis.2460@gmail.com of op het nummer 0477/72 00 82. Aangezien de reserveringen voor een tafeltje als een sneltrein gestart zijn is het aangeraden er snel bij te zijn, het restaurant was voor het eerste weekend in een mum van tijd volledig volzet. Jardin d’Amis is geopend op vrijdagavond, zaterdagavond en op zondag doorlopend van ‘s middags tot 17u30. Op voorhand reserveren is verplicht. Met een bijhorend aperitiefje en/of een cocktail achteraf op het strand is de zomerse sfeer nooit ver weg op de Ark van Noë.