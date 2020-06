Drie spandoeken bedanken Kastelse inwoners Jef Van Nooten

04 juni 2020

08u46 0 Kasterlee Op drie plaatsen in Kasterlee, Lichtaart en Tielen hangt sinds woensdag een spandoek met een boodschap voor alle inwoners. De gemeente wil de burgers zo bedanken voor de inzet tijdens de coronacrisis.

De spandoeken hangen aan het gemeentehuis in Kasterlee, het sociaal huis in Lichtaart en het Erfgoedhuis in Tielen. “We zeggen ‘bedankt’ aan al onze inwoners”, vertelt burgemeester Ward Kennes. “De voorbije maanden waren omwille van de coronacrisis intens, moeilijk, leerrijk,… maar ook bijzonder hartverwarmend. Er ontstonden spontane, verbindende, kleine en grote acties die de samenhorigheid in onze gemeente duidelijk maakten. En daarvoor willen we al onze inwoners bedanken. Door de regels na te leven, hebben mensen echt zorg gedragen voor elkaar.”

Affiche

In het gemeentelijk informatieblad van Kasterlee worden enkele Kastelse helden in de kijker gezet. “Zo zijn er tien getuigenissen te lezen van inwoners over hoe ze deze coronaperiode hebben beleefd, elk vanuit hun eigen invalshoek. In het midden van het infoblad zit een affiche. Het gemeentebestuur van Kasterlee roept op om deze affiche thuis uit te hangen en zo al de Kastelse helden mee te bedanken.”