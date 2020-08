Drie inzittenden tijdig uit brandende auto Toon Verheijen

15 augustus 2020

Een auto is vrijdagnacht volledig uitgebrand op het kruispunt van de Hoge Rielen met de Beukendreef. De bestuurder van de wagen had om een onduidelijke reden de controle over het stuur van de wagen verloren en belandde tegen een boom. De bestuurder en de twee inzittenden geraakten snel uit de wagen. Gelukkig maar, want kort na het ongeval is de wagen volledig uitgebrand.