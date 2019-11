Drie inbraken in Tielen: daders geraken op twee plaatsen effectief binnen Toon Verheijen

02 november 2019

Dieven hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag drie keer ingebroken in Tielen (Kasterlee). De politie kreeg een eerste melding even voor 4.30 uur, maar daar moesten de daders nog voordat ze de woning waren binnen geraakt weer op de vlucht slagen. Aan de Molenberg geraakten de inbrekers dan weer wel binnen op twee plaatsen. In de ene woning geraakten de daders binnen via de achterdeur en gingen ze aan de haal met fotomateriaal. In de woning van de buren geraakten de daders ook binnen via de achterdeur en daar namen ze onder meer een laptop en een fototoestel mee.