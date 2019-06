Drie dorpsfanfares stappen muzikale marathon voor het goede doel Wouter Demuynck

09 juni 2019

21u46 0 Kasterlee De fanfares van Kasterlee en deelgemeenten Lichtaart en Tielen slaan in september de handen in elkaar voor hun ‘fanfarathon’, waarbij de fanfares samen al muziek spelend een marathon stappen ten voordele van Kinderkankerfonds. Tal van verenigingen, scholen en inwoners zullen er hun medewerking aan verlenen, wat neerkomt op zo'n 2.000 mensen die bij het project zullen betrokken zijn.

Het idee om een samenwerking aan te gaan kwam er nadat in 2015 kanker werd vastgesteld bij de dochter van een van de leden van de fanfare in Lichtaart. De ziekte trof niet enkel de zieke maar ook de overige gezinsleden en hun naaste familie. Al snel kwam het gezin in aanraking met het Kinderkankerfonds en zijn vrijwilligers die aandacht en steun gaven op momenten dat deze het meeste nodig was. De vrijwilligers doen wat ze kunnen maar de nood is veel groter dan de middelen. Uiteindelijk liep alles goed af voor het gezin maar het was duidelijk dat we er iets mee moesten doen”, zegt Jan Reynders, PR-verantwoordelijke van Fanfarathon vzw.

In 2017 werd een stuurgroep opgericht met drie bestuursleden uit elke fanfare om een benefiet te organiseren. Dat resulteerde in januari 2018 in de vzw Fanfarathon, dat op 14 september al muziek spelend een marathon zal stappen om geld in te zamelen voor de kinderkankerfondsen van Leuven en Gent. “Elke fanfare zal een individueel parcours van 13 km door zijn dorp afleggen, hierbij vergezeld door een groeiend aantal volgers. De laatste kilometer zullen de drie fanfares gezamenlijk stappen naar de KLJ-terreinen van Lichtaart op de tonen van een nieuw te componeren Fanfarathon-mars”, vervolgt Reynders.

“Op verschillende rustpunten in het traject zullen lokale verenigingen zorgen voor een drankje, versnapering en animatie. Scholen worden gemobiliseerd voor een sponsortocht, de sportclubs voor de praktische ondersteuning, de fotoclub voor de reportage, de gildes en andere verenigingen voor een eigen creatieve inbreng en we benaderen bedrijven voor sponsoring.”

Door de deelname van de scholen en verenigingen uit de drie dorpen worden zo’n 2.000 mensen bij het project betrokken. Voorlopig kan het project rekenen op de hulp van 35 sponsors en 39 verenigingen. “We zullen niet enkel de banden tussen de muziekverenigingen verstevigen, maar willen alle deelnemers het ‘samen sterk’-gevoel geven. Het project zal zeker bijdragen tot de positieve perceptie bij de bevolking voor de amateurmuziek in de gemeente maar we willen uitdrukkelijk de kracht van al die mensen achter de vele verenigingen, scholen en lokale bedrijven in de kijker zetten.”