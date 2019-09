Drie auto’s botsen op elkaar: bestuurster gekneld in wagen Jef Van Nooten

02 september 2019

Drie auto’s zijn maandagochtend rond 8.15 uur op elkaar gebotst bij een kopstaartaanrijding op de Tielensteenweg in Lichtaart (Kasterlee). De 23-jarige D.Y. uit Turnhout merkte te laat op dat de auto’s voor haar stil stonden. Ze reed achteraan in op haar voorligger. Die auto werd op zijn beurt tegen de voorste wagen geduwd. De 23-jarige vrouw uit Turnhout zat gekneld in de auto. Ze moest door de brandweer worden bevrijd, maar liep uiteindelijk slechts lichte verwondingen op. Ze is naar het ziekenhuis in Herentals gebracht. Het ongeval veroorzaakte maandagochtend heel wat verkeershinder in Lichtaart.