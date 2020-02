DNA in bloedspoor en tal van andere bewijzen: toch blijven ‘Cubanen’ reeks woninginbraken ontkennen Jef Van Nooten

19 februari 2020

14u47 5 Kasterlee DNA-materiaal in een bloedspoor, een handafdruk op een raam, auto gefilmd door ANPR-camera’s, inbrekersmateriaal in de auto en op heterdaad betrapt tijdens een verkenning. De bewijslast is groot tegen een duo dat verdacht worden van een reeks inbraken. Toch blijven ze hun onschuld uitroepen.

Twee mannen moesten zich woensdag voor de rechtbank in Turnhout verantwoorden voor een reeks van 8 woninginbraken op 27 en 28 november vorig jaar. Ze riskeren 40 maanden cel voor inbraken in Kasterlee, Lille, Vosselaar, Zoersel en Brecht. Wie de twee beklaagden juist zijn, is niet duidelijk. Ze hadden geen papieren bij zich toen ze op 28 november 2019 werden opgepakt. Zelf beweren ze dertigers uit Cuba te zijn, maar daar hadden de autoriteiten nog nooit van hen gehoord.

Nummerplaat

Het onderzoek naar de inbraken startte nadat op 27 november 2019 tussen 17 uur en middernacht op verscheidene plaatsen was ingebroken in Kasterlee, Lille, Vosselaar en Zoersel. “Uit ANPR-camera’s bleek dat telkens hetzelfde voertuig met Franse nummerplaat in de buurt van de woninginbraken was geweest”, zegt openbaar aanklager Catherine Dederen. “Dat voertuig werd één dag later opgemerkt in Brecht.”

Schroevendraaiers

De politie startte een discrete achtervolging van het voertuig. De wagen reed traag en kriskras door enkele donkere woonwijken in Brecht. Het was duidelijk dat de inzittenden woningen aan het verkennen waren om te zien waar ze konden inbreken. “De politie heeft de auto dan klam gereden. De inzittenden hadden schroevendraaiers en zwarte handschoenen op zak. Kort voor hun arrestatie bleek er in de buurt te zijn ingebroken.”

Verloren gereden

De twee beklaagden beweren dat ze van Brussel op weg waren naar Antwerpen om werk te zoeken, maar dat ze verloren waren gereden. Ze ontkennen iets met de inbraken te maken te hebben. “Maar hun gsm-toestellen werden telkens onder de mast van de geviseerde woningen geregistreerd”, besluit de aanklager. “Het DNA van één van de beklaagden werd bovendien aangetroffen in een bloedspoor op een raam in Lille. En een afdruk van hun handpalm werd teruggevonden. Blijven ontkennen is zinloos.”

Vonnis op 4 maart.