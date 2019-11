Dieven stelen tv en microgolfoven uit chalet Jef Van Nooten

08 november 2019

18u34 2

In de Kattenhagenstraat in Lichtaart (Kasterlee) werd vrijdagmiddag een inbraak in een chalet opgemerkt. De eigenaar, een inwoner van Lille, kwam na drie weken afwezigheid nog eens in het buitenverblijf. Hij stelde vast dat dieven de ramen hadden ingegooid. De daders maakten onder meer een microgolfoven en een televisietoestel buit.