Dieven stelen middenconsole van BMW Jef Van Nooten

10 december 2019

16u18 0

De eigenaar van een BMW die geparkeerd stond in de Kasteeldreef in Tielen (Kasterlee) ontdekte dinsdagochtend dat er was ingebroken in het voertuig. De daders gingen aan de haal met de middenconsole van de BMW.