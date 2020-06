Dieven breken bestelwagens open Jef Van Nooten

15 juni 2020

12u48 0

Op minstens twee plaatsen in Tielen (Kasterlee) werden in de nacht van zondag op maandag bestelwagens open gebroken. Dat was het geval aan Pleintje en in de Prijstraat. De daders ontvreemdden telkens werkmaterialen uit de bestelwagens. De daders zijn spoorloos.