Delhaize Kasterlee schenkt 210 kilo paaschocolade aan brandweer, politie en bpost Jef Van Nooten

20 april 2020

16u12 0 Kasterlee Supermarkt Delhaize uit Kasterlee heeft in totaal 210 kilogram paaschocolade weg geschonken. De chocolade ging naar de brandweer, politie en bpost in Kasterlee.

Met de schenking wil Delhaize in Kasterlee enkele organisaties een hart onder de riem steken en voedselverspilling tegen gaan. “Tijdens deze uitzonderlijke periode hebben veel mensen het moeilijk en kan het moreel wat zakken. Daarom besloten we om in totaal 210 kilo paaschocolade te schenken aan drie lokale organisaties: brandweer, politie en bpost in Kasterlee”, zegt Dominique Bosmans, winkeldirecteur van Delhaize in Kasterlee.. “We gaan momenteel door een moeilijke periode waar veel mensen een opkikker kunnen gebruiken. Daarom hopen wij met dit klein gebaar een glimlach op een aantal gezichten te toveren. Alle organisaties hebben het voorstel heel positief ontvangen en zijn blij dat ze hun mensen hiermee een klein beetje kunnen verwennen.”