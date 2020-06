De warmste vakantieplek van Vlaanderen, met horeca-ondernemer Jan Van Eyck: “De Pompoenerie, waar je wel 50 verschillende soorten kan ontdekken”

Kasterlee

Nu het ernaar uitziet dat velen van ons de zomer in eigen land zullen doorbrengen, verklappen wij elke dag een plekje uit eigen streek dat het ontdekken waard is. Vandaag neemt Jan Van Eyck u mee naar De Pompoenerie in Kasterlee. “En als we daar zijn kunnen we meteen langs enkele andere pareltjes in Kasterlee wandelen.”