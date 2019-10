De Luierbox schenkt ongebruikte pampers aan arme gezinnen Jef Van Nooten

04 oktober 2019

14u34 0 Kasterlee De gemeente Kasterlee zet haar schouders mee onder De Luierbox, een project van het Huis van het Kind. Daarbij worden ongebruikte luiers verzameld voor gezinnen in armoede.

“Luiers zijn een zware kost in het budget van alle jonge ouders, maar voor gezinnen in armoede is de aankoop van luiers dikwijls een onoverkomelijke last”, zegt schepen van Welzijn Sumati Adriaensen. “De Luierbox wil kwetsbare gezinnen ondersteunen door ongebruikte overschotten van luiers in te zamelen en te verdelen.”

De luiers kunnen gedeponeerd worden in boxen die opgesteld staan bij de buitenschoolse kinderopvang De Mallemolen en bij Welzijnsschakel ’t Locomotiefje. Ook in het consultatiebureau van Kind en Gezin kunnen ongebruikte luiers afgegeven worden. “Bij deze doen we een warme oproep om niet-gebruikte luiers naar de luierboxen te brengen. Hopelijk krijgen we de eerste 3 maanden al veel reacties zodat we vanaf januari 2020 de pakketjes per maat kunnen verdelen,” aldus nog Sumati Adriaensen.

Wie het project extra draagkracht wil geven met een donatie of een activiteit om geld in te zamelen, mag contact opnemen met coördinator An Van Mechelen via huisvanhetkind@isom.be.