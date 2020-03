De Lijn schrapt halte aan pretpark Bobbejaanland Jef Van Nooten

13u02 0 Kasterlee Bussen van De Lijn stoppen voortaan niet meer aan pretpark Bobbejaanland in Lichtaart (Kasterlee). De regeling waarbij treinreizigers met een combiticket tot aan de ingang van het pretpark werden gebracht, wordt afgeschaft.

Het gemeentebestuur van Kasterlee is teleurgesteld in de beslissing van De Lijn om geen bussen meer te laten stoppen aan de ingang van pretpark Bobbejaanland aan de Olenseweg in Lichtaart. In het verleden was er een combi-regeling mogelijk waarbij pretparkbezoekers met de trein naar het station van Herentals kwamen. Van daaruit werden ze dan met een lijnbus naar de ingang van het park gebracht. Speciaal voor die bus werd zelfs een kade aangelegd om comfortabel te kunnen op- of afstappen.

Afstand

“Een paar weken geleden heeft De Lijn laten weten dat de regeling die bestond om met een combiticket tot aan inkom te komen, niet wordt vernieuwd”, zegt burgemeester Ward Kennes. “Wie in het station van Herentals aankomt, zal voortaan de gewone lijnbus naar Lichtaart moeten nemen, niet meer de speciale rit naar Bobbejaanland. Daardoor moeten ze op een behoorlijke afstand van het pretpark afstappen, op een plaats die daarvoor niet geschikt is.”

Onveilig

De burgemeester van Kasterlee vreest voor de veiligheid. “Mensen zullen naast de kant van de weg moeten afstappen, tegen de rand van en bos. Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft plannen om die afstapplaats in 2021 aan te pakken, maar nu is het er nog onveilig.”

Oplossing

Ward Kennes betreurt dat de beslissing pas zo kort voor de opening van het pretparkseizoen op 4 april is aangekondigd. “Het zou beter zijn dat De Lijn deze rit nog één jaar verder aanbiedt. Dan is er een jaar tijd om een goede oplossing uit te werken die veilig is.”