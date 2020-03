De eenzame lifter in Kasterlee Toon Verheijen

25 maart 2020

15u14 0

Deze gepensioneerde man moet om een of andere reden in Herentals geraken en vond er niet beter op om te liften, maar de vraag is maar wie - als er al iemand voorbij komt want druk is het niet op de baan - de eenzame lifter wil meepakken. Al zal er nadien wel een bus van De Lijn gekomen zijn, maar het blijft toch een opmerkelijk beeld. Vooral ook omdat je liften normaal zou toeschrijven aan jonge mensen...