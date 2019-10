De drie beste pompoenkwekers van Europa komen allemaal uit het Kempische Kasterlee Jurgen Geyselings

13 oktober 2019

20u49 62 Kasterlee Kasterlee is het strafste pompoenendorp van ons land. Dat weten de Kempenaars zelf al lang. Op het EK pompoenwegen in het Duitse Ludwigsburg werd het volledige podium bezet door drie Kastelse kwekers.

Drie pompoenenkwekers uit Kasterlee trokken dit weekend richting Duitsland om er deel te nemen aan het EK pompoenwegen. Mario Van Geel sleepte met een pompoen van maar liefst 1.013 kilogram de gouden medaille binnen.

Ook de rest van het podium in Ludwigsburg werd bezet door inwoners van Kasterlee. Zo stonden Luc Van Heuckelom en Jan Biermans links en rechts van de winnaar. Van Heuckelom presenteerde een kolos van 979 kilogram terwijl nummer drie Biermans op de proppen kwam met een exemplaar van 860 kilogram.

Achter onze landgenoten volgden pompoenenkwekers uit onder meer Italië, Oostenrijk en Duitsland. Het exemplaar van winnaar Van Geel was extreem zwaar, maar een wereldrecord? Dat niet, het wereldrecord staat op naam van onze landgenoot Mathias Willemijns, met een gewicht van 1.190,5 kilogram. Aan het kasteel van Ludwigsburg waar het EK plaatsvond loopt momenteel een tentoonstelling over pompoenen. Er zijn meer dan 450.000 pompoenen te bewonderen in de tuin van het kasteel.