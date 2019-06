Cateraar ontwikkelt software die álles regelt: “Zelfs het aantal benodigde lepels en pannen” ‘Catermonkey’ won al digitale award van FOD Economie Jef Van Nooten

21 juni 2019

13u25 7 Kasterlee “Iedere cateraar vergeet wel eens iets als hij naar een klant vertrekt. Met ‘Catermonkey’ wordt dat onmogelijk”, zegt Maty Van Geirt uit Kasterlee, die de software mee ontwikkelde. “De interesse in België en Nederland is groot. Volgend jaar willen we ook de Duitse en Franse markt veroveren”, zegt Van Geirt.

Maty Van Geirt uit Kasterlee richtte zelf verscheidene cateringbedrijven op zoals Hapjes & Co, Streetfood Festival en Fingerfood Truck. Hij verzorgt er prive- en bedrijfsfeesten mee van 40 tot 1.000 mensen of meer. Om het overzicht te behouden en geen administratieve fouten te maken, startte hij acht jaar geleden samen met Nederlander Marten Sytema met de uitwerking van een software die alles tot in de puntjes regelt. Catermonkey, de recent vernieuwde versie van die software, is nu in de prijzen gevallen. De software was één van de vijf laureaten van de wedstrijd ‘Tijd voor Digitaal’ die de FOD Economie lanceerde.

“Acht jaar geleden ben ik begonnen met alles te digitaliseren. De voorbije jaren hebben we het softwareprogramma uitgetest met een paar cateraars. Om het verder op punt te stellen totdat het een allesomvattend pakket was voor iedere cateraar, foodtrucker of eventplanner”, zegt Maty Van Geirt.

Nooit meer te weinig

Met alle kennis en ervaring die zo werd opgedaan, maakten Van Geirt en Sytema uiteindelijk het softwareprogramma Catermonkey. Niet langer enkel voor zichzelf, maar om te commercialiseren. “Klanten kunnen online al hun wensen samen stellen en zo zelf online een offerte maken. Wanneer ze bevestigen, verloopt alles automatisch: het programma berekent hoeveel personeel je nodig hebt, geeft aan welke en hoeveel producten je moet bestellen en zelfs hoeveel pollepels en pannen er mee naar een job moeten”, zegt Van Geirt. “Iedere cateraar is al wel eens ergens toegekomen met te weinig materiaal of zelfs voedsel. Met Catermonkey wordt dat onmogelijk.”

Al dertig klanten

Dat veel cateraars en eventplanners op dit digitaal hulpmiddeltje zaten te wachten, blijkt uit het succes tijdens de eerste weken na lancering. “In april is catermonkey.be online gegaan. Sindsdien maken al dertig cateraars in België en Nederland er gebruik van. Het gaat dus hard. We willen nu eerst de Belgische en Nederlandse markt verder veroveren, maar volgend jaar is het dan de bedoeling om Catermonkey ook in Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië te introduceren.”

Enig nadeel voor Maty Van Geirt: andere cateraars zullen op digitaal vlak zijn eigen cateringservice kunnen bijbenen. Op dit moment zijn we op digitaal vlak zonder twijfel het meest vooruitstrevende cateringbedrijf van België. Maar dat zal veranderen wanneer ook andere bedrijven onze software gaan gebruiken.”