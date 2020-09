Café en klimparcours Hoge Rielen weer geopend Toon Verheijen

18 september 2020

12u04 0 Kasterlee Het domein De Hoge Rielen heeft het café aan de middenweg opnieuw geopend. Het is wel tijdelijk verhuisd naar Gebouw 45-Valk en het moet de uitvalsbasis worden voor de activiteiten dit najaar. Het café was sinds de lockdown in maart volledig gesloten.

Het café van de Hoge Rielen is op zaterdag en zondag voor heel wat wandelaars en fietsers een ideale stopplaats om even te verpozen en iets te drinken. Dat viel de voorbije maanden weg, maar nu is de zaak terug open. “Ons café zal tijdens het weekend weer de deuren openen van 11 tot 18 uur op zaterdag en zondag”, zegt directeur Bert Mellebeek.

“Het café wordt ook de uitvalsbasis voor heel wat activiteiten die de Hoge Rielen in het najaar organiseert. Zo is er elke zaterdagnamiddag van september en oktober het klimbos en is ook het avonturenparcours van de Hoge Rielen doorlopend open van 12.30 tot 17 uur. En dat zal uiteraard allemaal coronaproof gebeuren.”

Wandelingen

Op verschillende zondagen kan je het domein ontdekken tijdens een gegidste thematische wandeling: een architectuurwandeling, een kunstenwandeling of een landschapswandeling. “Voor families hebben we de zoektocht ‘Het nest van Korneel’. Elk weekend kunnen kinderen langs een fijne wandeling van 2,5 km op zoek gaan naar de boom waar eekhoorn Korneel zich heeft verstopt. Als ze de juiste boom kunnen raden, krijgen ze een verrassing in het café.”

Tijdens de kunstenwandeling ontdek je de mooiste plekken van het domein aan de hand van het geluidskunstwerk ‘A Fool’s Paradise’ van de Nederlandse kunstenares Fiona Tan. Tijdens de architectuurwandeling breng je een bezoek aan het onthaalgebouw, loodskamperen en Hostel Wadi. Je komt meer te weten over de geschiedenis van het domein en het masterplan. Tijdens de landschapswandeling kom je meer te weten over de verschillende gedaantewisselingen die de landschappen van het domein door de tijden heen ondergaan heeft. Dennenbossen, duinen, heide en zelfs een eeuwenoude grafheuvel.