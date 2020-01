Brandje in magazijn van IJsboerke snel onder controle Jef Van Nooten

15 januari 2020

14u10 5

De brandweer werd woensdagochtend rond 4.35 uur opgeroepen voor een brand in de fabriek van roomijsfabrikant IJsboerke in Tielen. In het magazijn was een beperkte accidentele brand ontstaan. De brandweer had de situatie snel onder controle. Het incident veroorzaakte rookontwikkeling, maar de schade bleef beperkt.