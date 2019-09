Brand in achterbouw van café 13 Jef Van Nooten

22 september 2019

08u18 8

Op de Markt in Kasterlee is zondagochtend in alle vroegte brand uitgebroken in een achterbouw van café 13. De brandweer zelf snelde ter plaatse om de vlammen te blussen. Het cafégedeelte bleef grotendeels gespaard, maar de achterbouw brandde volledig uit. In het café zelf is er rook- en waterschade. Het is voorlopig niet gekend wat de brand heeft veroorzaakt.

Café 13 op de Markt in Kasterlee opende pas dit voorjaar de deuren.

Later meer.