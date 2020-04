Bobbejaanland werkt aan heropening: maximumcapaciteit en attracties ontsmetten Jef Van Nooten

20 april 2020

19u17 14 Kasterlee Pretpark Bobbejaanland in Lichtaart (Kasterlee) is volop bezig met de voorbereidingen voor de heropening van het park. Wanneer de deuren terug open gaan, zal het met gelimiteerde bezoekersaantallen zijn zodat de social distancing gegarandeerd kan worden.

Bobbejaanland neemt samen met andere Belgische attractieparken gezamenlijke initiatieven om een veilige heropening van de pretparken in België mogelijk te maken. “Zoals vele sectoren worden ook de pretparken in België heel hard getroffen door de coronacrisis. De parken hebben daarom samen binnen de overkoepelende vereniging Belgoparks een lijst van te nemen maatregelen opgesteld”, klinkt het bij Bobbejaanland. “Zo willen wij ons volop inzetten zodat iedereen op een veilige manier terug plezier tijdens een familie-uitstap kan beleven. Uiteraard pas na groen licht van de overheid en de Nationale Veiligheidsraad.”

Maximumcapaciteit

Vooral een maximumcapaciteit per park en het respecteren van de social distancing-afspraken moeten ervoor zorgen dat een pretparkbezoek binnenkort terug mogelijk wordt. “De parken verbinden zich er toe om een nieuwe maximumcapaciteit te bepalen waarin het mogelijk is het advies van de overheid en experten te respecteren. Om deze nieuwe capaciteit te waarborgen kunnen tickets bijvoorbeeld enkel nog te koop zijn op datum”, vervolgt de woordvoerder van Bobbejaanland. “De parken zetten in op een zeer strikte opvolging van de regels rond social distancing. Ze zullen hierover extra communicatie en signalisatie voorzien en kunnen indien nodig ook preventiemedewerkers inzetten die de mensen aan de richtlijnen herinneren. De wachtrijen zullen waar nodig langer gemaakt worden en er zullen markeringen voorzien worden waarbij men per gezin op voldoende afstand van anderen kan aanschuiven. Net zoals dit op vandaag al gebeurt in de supermarkten. De wachtrijen, beugels en eventuele andere delen van attracties zullen ontsmet worden.”

Mascottes

Andere aspecten van het pretpark waarbij de social distancing niet kan worden gegarandeerd, worden opgeschort. “Dit zijn bijvoorbeeld de ontmoetingen met parkmascottes, specifieke evenementen en vuurwerken. Ook de capaciteit van bepaalde attracties zal aangepast worden om telkens de nodige afstand te garanderen. Voor de winkels en restaurants in de pretparken volgt men hetzelfde kader dat van kracht zal zijn voor publiek toegankelijke restaurants en winkels.”