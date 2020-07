Bobbejaanland verplicht overal, behalve op wandelpaden, mondmaskers Wouter Demuynck

24 juli 2020

17u25 2 Kasterlee Ook in het pretpark Bobbejaanland in Lichtaart (Kasterlee) breidt de mondmaskerplicht vanaf zaterdag uit. Enkel op de wandelpaden zal het dragen van een mondmasker niet verplicht zijn.

Tot nu toe waren mondmaskers in Bobbejaanland verplicht op een tiental attracties en in bepaalde overdekte zones, vanaf zaterdag breidt dat uit naar alle attracties, alle overdekte zones en bij verplaatsingen in de horeca.

Eenrichtingsverkeer

“Alleen op de wandelpaden is een mondmasker niet verplicht. Die paden zijn breed genoeg en waar dat niet het geval is, is er eenrichtingsverkeer. We zitten maar aan 60 procent van onze capaciteit en daarom kan de social distancing gegarandeerd worden op de wandelpaden, hebben we al vastgesteld”, zegt Peggy Verelst, woordvoerster van het pretpark.