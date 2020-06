Bobbejaanland opent op 1 juli de deuren: “Ontgoocheld en blij tegelijkertijd” Toon Verheijen

03 juni 2020

Pretpark Bobbejaanland in Lichtaart (Kasterlee) zal op 1 juli de deuren weer openen. Dat vertelt CEO Yves Peeters in een eerste reactie aan Het Laatste Nieuws. “Het gaat sowieso met restricties zijn, maar de precieze maatregelen moeten we nog afwachten", zegt Yves Peeters. “Het is een dubbel gevoel. We hadden uiteraard liever wat vroeger open gegaan, maar het is wat het is en we zullen ons daar naar moeten schikken. Dit jaar is sowieso een rampjaar om snel te vergeten, maar laat ons hopen dat we er nog een mooie zomer van kunnen maken.”

Later meer.