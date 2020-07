Bobbejaanland hele verlengde weekend volzet: “De mensen begrijpen zeer goed wat ze wel en niet moeten doen” Wouter Demuynck

21 juli 2020

19u22 2 Kasterlee Het zonnige weer van het afgelopen verlengde weekend lokte veel bezoekers naar Bobbejaanland in Lichtaart (Kasterlee). Van zaterdag tot en met dinsdag waren alle plaatsen volzet.

Sinds de coronacrisis laat Bobbejaanland nog maar maximaal 60 procent van de normale capaciteit toe en wordt er gewerkt op basis van reservaties. “Al die plaatsen waren het voorbije verlengde weekend volzet”, weet commercieel directeur Peggy Verelst. “Met die 60 procent slagen we erin om de coronamaatregelen goed op te volgen.”

De bezoekers houden zich ook goed aan de regels in het pretpark. “De mensen begrijpen zeer goed wat ze moeten doen en wat niet. De signalisatie in het park is heel duidelijk: handgel is bij elke attractie verplicht en op de snelle attracties zijn mondmaskers verplicht. Iedereen volgt de regels goed op. Er is ook een zekere vorm van sociale controle in het park.”