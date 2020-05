Bibliotheken hebben onder voorwaarden deuren weer geopend Jef Van Nooten

18 mei 2020

19u46 1 Kasterlee De bibliotheken in Kasterlee en Lichtaart hebben maandag de deuren heropend. Vanaf dinsdag is ook de bib van Tielen weer open. De voorbije weken moesten leden het stellen met boekenpakketten op bestelling. “Onder voorwaarden zijn de bibliotheken nu terug open”, zegt schepen Walter Van Baelen.

Kort nadat de bibliotheek de deuren sloor tegen de verspreiding van het coronavirus beslisten de medewerkers om een alternatief uit te werken. Zij maakten boekenpakketten op bestelling klaar. “Maar wat een raar gevoel, zo’n lege bib. Geen bezoekers die snuisterden door de boeken, kinderen die in de gang al snel enkele blaadjes lazen of geen bibcafé”, zegt schepen Walter Van Baelen. “Maar sinds maandag mochten bibliotheken terug open, weliswaar onder bepaalde voorwaarden en daar zijn we heel blij mee.”

Mandje

Om de veiligheid van de bezoekers en de medewerkers te garanderen, zijn er enkele regels van kracht in de bibliotheken. “Boeken die binnenkomen moeten in de daarvoor voorziene bak gedeponeerd worden. Handen moeten ontsmet worden bij het binnenkomen. Bezoekers krijgen een mandje van een medewerker. Er mogen maximum 10 volwassenen tegelijkertijd in de bibliotheek van Kasterlee. In Lichtaart en Tielen zijn dit er maximum vijf. Bezoekers krijgen 30 minuten de tijd om materialen te kiezen.”