Benny Gloris mag weer groepen ontvangen met zijn ‘Lasergames’: “Onze arena is helemaal opgefrist” Toon Verheijen

15 juni 2020

13u04 2 Kasterlee Benny Gloris heeft afgelopen weekend een vreugdedansje gemaakt. Tot zijn eigen verbazing valt hij met zijn Lasergames niet onder de speelhallen, maar onder georganiseerde activiteiten. Hij mag dus opnieuw groepen tot maximaal twintig personen ontvangen. “We hebben van corona geprofiteerd om heel onze hal aan te pakken", vertelt Benny Gloris. Voor de aanpalende discotheek Cobra is er nog lang geen groen licht.

Liefhebbers van de virtuele versie van paintball kunnen weer boeken bij Lasergames in Lichtaart, recht tegenover het plezantste land, pretpark Bobbejaanland. Benny Gloris kreeg eind vorige week het verlossende nieuws dat hij weer open mag gaan. Iedereen kan er dus naar hartenlust weer gaan ‘schieten' op elkaar in de donkere arena vol met valstrikken en verborgen hoekjes.

“We hebben altijd gedacht dat we onder de speelhallen en pretparken vielen”, vertelt Benny Gloris. “Maar nu blijkt dat we onder de georganiseerde activiteiten vallen. En die zijn weer toegestaan. We mogen wel maar groepen van maximaal twintig personen toelaten om de afstand te kunnen bewaren. Maar dat is uiteraard perfect mogelijk in onze arena. Ook in onze cafetaria kunnen we een vijftigtal personen kwijt. In extremis kunnen we altijd de Cobra nog openstellen, moesten we plots de afstand niet meer kunnen garanderen, maar zover zijn we zeker nog niet."

Vernieuwingen

De arena heeft tijdens de coronacrisis een make-over ondergaan. “De eerste maand hebben we niet veel gedaan en was het vooral zwaar balen", geeft Benny ruiterlijk toe. “Maar daarna zijn we er toch maar opnieuw ingevlogen. De volledige vloerbedekking is vernieuwd, de muren hebben een nieuwe laag verf gekregen en alles is grondig gekuist. De mensen kunnen zich weer uitleven in een volledig opgefriste arena. Ook de cafetaria heeft een opfrisbeurt gekregen. We zijn blij dat we het hebben kunnen doen. We benadrukken ook dat iedereen veilig bij ons kan komen spelen. Alle materialen worden na ieder spel ontsmet en de arena zal ook telkens verlucht worden.”

Cobra

Voor discotheek Cobra is er nog altijd geen zicht op een heropening. Ook daar worden momenteel wel wat vernieuwings- en opknapwerken uitgevoerd. “We hadden heel wat bedrijfs- en trouwfeesten op de agenda staan, maar die zijn uiteraard allemaal geannuleerd”, zegt Benny. “Onze ‘Cobra-reünie’ begin maart hebben we nog kunnen doen, maar alle andere jaarlijkse evenementen die we organiseren, zullen voorlopig ook niet kunnen doorgaan.”

Meer info op www.laser-games.net.